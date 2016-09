Vaihingen (lzi). In der Vorbereitung auf die Bezirksliga-Spielzeit haben die Frauen des SV Horrheim mit der SGM Dürrenzimmern II/Talheim II die Kräfte gemessen. Bis zur 50. Minute gerieten die Horrheimerinnen mit 0:3 in Rückstand. Erst in der 51.... »