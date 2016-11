Hans-Ulrich Rähmer nimmt seinen Hut

Von Michael Nachreiner

Enzweihingen. Seit neun Jahren ist Hans-Ulrich Rähmer, den alle nur liebevoll „Hansi“ nennen, Trainer beim jetzigen Fußball-A-Ligisten TSV Enzweihingen. Vieles hat er mitgemacht – 2011 den Abstieg über die Relegation in die C-Klasse, der nur dadurch verhindert wurde, dass ein B-Ligist zusätzlich aufgestiegen ist, 2014 den Aufstieg über die Relegation in die A-Klasse und 2015 der Fast-Durchmarsch in die Bezirksliga. Doch seit dieser Woche ist das Kapital Hans-Ulrich Rähmer in Enzweihingen Geschichte. Der Übungsleiter hat nach dem 0:6 gegen den TSV Nussdorf sein Amt zur Verfügung gestellt. „Er geht aber nicht aus sportlichen Gründen. Wer uns kennt, der weiß, dass ,Hansi‘ mit dem TSV Enzweihingen auch verlieren durfte“, berichtet der Sportliche Leiter Bernhard Braunbach. „Er hat uns gesagt: ,Ich habe nicht mehr die Kraft, der Mannschaft weiterzuhelfen. Ich muss erst mal nach mir schauen.‘“ Hans-Ulrich Rähmer ist schon seit längerer Zeit erkrankt.

Die Mannschaft hat die Nachricht schwer getroffen. „Am Dienstag, als wir es den Spielern verkündeten, saßen 35 Mann tief bestürzt in der Kabine“, erzählt Braunbach. Und auch Rähmer selbst ist die Entscheidung schwer gefallen. „Er hat es sich nicht leicht gemacht. Ihm liegt viel an der Mannschaft. Aber schweren Herzens ist er diesen Schritt gegangen“, berichtet Braunbach. „Er wird aber der Abteilung Fußball beim TSV Enzweihingen erhalten bleiben – allerdings eben nicht in vorderster Front.“

Genauso perplex wie die Mannschaft hat auch die Abteilungsleitung um Fußballchef Christian Aldinger die Nachricht entgegengenommen. „Wir werden keinen Schnellschuss machen. Erst einmal müssen wir ausloten, welcher Typ Mensch und Trainer zu der Mannschaft passt und diese auch voranbringen kann. Außerdem müssen wir herausfinden, wer überhaupt verfügbar ist“, erklärt der Sportliche Leiter.

Die Einheiten wird vorerst Patrick Buck übernehmen, der auch die zweite Mannschaft als Spielertrainer betreut. Außerdem sollen Felix Frommer und Emre Gür „als zwei der älteren Spieler“ (Braunbach) in die Verantwortung mit eingebunden werden. Und an den Spieltagen wird die Abteilungsleitung mit Aldinger sowie den beiden Sportlichen Leitern Braunbach und Ralph Eberhardt das Kommando an der Seitenlinie übernehmen. „Das ist aber erst einmal eine Übergangslösung bis zum Winter“, berichtet Braunbach. Zum Trainingsauftakt im neuen Jahr, so hoffen die Verantwortlichen, haben sie einen neuen Übungsleiter gefunden.