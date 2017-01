Geske macht Sersheimer Fußballer fit

Von Michael Nachreiner

Sersheim. Die Nächte mit zweistelligen Minustemperaturen sind erst einmal vorbei. Dennoch war es für Trainer Xhavit Halilaj und die Spieler des Fußball-A-Ligisten VfR Sersheim bei rund minus fünf Grad Celsius gestern Abend recht unangenehm. Deshalb flüchteten die Sersheimer nach einer 45-minütigen Runde Joggen in die Halle. „Da die Plätze gefroren sind, nutzen wir den Umstand, dass uns die Halle zur Verfügung steht“, berichtet Halilaj.

Zunächst stand aber eine leichte Konditionseinheit im Freien zum Warmwerden an. „Wir sind eine Runde laufen gegangen – so 45 Minuten lang“, erklärt der Sersheimer Übungsleiter. „Da es im Dunkeln schwierig ist, sind wir auf den beleuchteten Straßen im Ort geblieben.“ Danach ging es gerade weiter in die Halle. Auch da standen Ausdauer und Kraft auf dem Programm. Halilaj: „Jeder weiß, dass wir das in unserer Situation nötig haben. Deshalb sind Kraft und Ausdauer die Schwerpunkte in der Vorbereitung, damit wir topfit in die zweite Hälfte der Saison gehen.“ Wer nach 45 Minuten Joggen und 45 Minuten Kräftigungsübungen noch nicht genug hatte, der hatte die Möglichkeit, dann noch den Ball zur Hand zu nehmen. „Wenn die Jungs noch Lust haben, dann kicken wir zum Abschluss noch etwas“, erklärt Halilaj.

Zwar war gestern Abend bei den Sersheimern offizieller Trainingsauftakt. Doch auf freiwilliger Basis trainieren einige VfR-Spieler bereits seit zwei Wochen. „Wir haben eine gute Kooperation mit dem TV Sersheim. Deshalb hat Karin Geske dieses Training übernommen und wird auch in den nächsten Wochen noch die eine oder andere Einheit gestalten“, erzählt Halilaj. „Und ihr Krafttraining war mal etwas anderes. Sie hat die Jungs an ihre Grenzen gebracht, auch weil die meisten lange nichts gemacht hatten.“ Immerhin 15 Spieler nutzten das Angebot. „Dafür, dass das Training freiwillig war, war das recht gut“, freut sich der Sersheimer Übungsleiter.

Vorbereitung: SV Ditib Hemmingen (5. Februar/15 Uhr/Auswärtsspiel), FV Sönmez Spor Bietigheim (12. Februar/14 Uhr/A), SV Hellas Bietigheim II (19. Februar/13 Uhr/A), SGV Freiberg II (26. Februar/15 Uhr/A).