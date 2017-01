Ingersheim (red). Die am 4. Dezember in Ingersheim ausgefallenen Fußballspiele sind neu angesetzt worden. Staffelleiter Ingo Ernst teilt mit, dass die Partie der Kreisliga A 1 des FV/SKV Ingersheim II gegen den TSV Grünbühl am 17. April um 13.15 Uhr nachgeholt wird. Anschließend findet um 15 Uhr das Bezirksligaspiel des FV/SKV Ingersheim gegen den SV Perouse statt.