Für VfB und SVH ist in Qualifikation Schluss

Von Jan Simecek

Wenig erfolgreich ist für die Fußballer aus dem Raum Vaihingen das 18. Andreas-Knapp-Gedächtnisturnier in Oberderdingen verlaufen. Im Vorjahr hatte der VfB Vaihingen noch zwei Teams ins Hauptfeld gebracht, in diesem Jahr war für den SV Horrheim und die beiden VfB-Mannschaften bereits in der Qualifikation Endstation.

Oberderdingen. Dass es anders geht, zeigte der FSV Buckenberg II. Ganz ohne Niederlage marschierte er durch die beiden Turniertage und holte sich den Gesamtsieg. Allerdings: „Ich habe die Mannschaft gesehen. Das war nicht wie im Vorjahr die zweite Mannschaft sondern die Ersatzbank der Landeliga. Ich habe einige Spieler gekannt“, schränkt Vaihingens Trainer Goran Musura ein.

Sein Team hätte gleich zum Auftakt ein Ausrufezeichen in Richtung erneuter Qualifikation fürs Hauptfeld setzen können. Allerdings taten sich die Vaihinger gegen die zweite Vertretung des FC Botan Heilbronn lange schwer. Fabrizio di Secli musste sich sogar ein paar Mal richtig lang machen, um einen Rückstand zu verhindern. Zehn Sekunden vor dem Ende schien dann alles nach Plan zu laufen. Sven Adamovic traf im Nachschuss. Doch direkt aus dem Anspiel heraus und mit der Schlusssirene kassierten die Vaihinger den Ausgleich. „Wir hatten viele junge Spieler dabei, die einfach nicht wissen, wie man in der Halle spielen muss“, ärgert sich Abwehrspieler Okan Ilhan. Musura sah dagegen ein ganz anderes Problem: „Wie in den letzten Spielen im Feld auch, fehlt uns der letzte Biss. Wir versuchen, zu spielen, vergessen aber dabei zu arbeiten. Wenn das draußen so weiter geht, wird das eine lustige Rückrunde.“

Gleich in der nächsten Partie verspielten die Vaihinger dann endgültig die Chance aufs Weiterkommen. „Gegen Gondelsheim hätten wir gewinnen müssen, weil mir klar war, dass Buckenberg II zu stark ist“, erklärt Musura. Sein Team hatte auch einige Chancen, nutzte sie aber nicht. Und in der Schlussminute schlich sich ein Gondelsheimer im Rücken der Abwehr davon – 0:1. Beim 1:7 gegen Buckenberg II hatte Vaihingen überhaupt nichts zu bestellen. Das 4:1 zum Abschluss gegen die zweite Vertretung des Gastgebers war nur noch ein Muster ohne Wert.

Der SV Horrheim hatte es dagegen in seinem letzten Spiel noch in der Hand weiterzukommen. Mit einem Sieg gegen den TSV Rinklingen hätte sich das Team um Spielertrainer Sergej Hilgenberg fast sicher für das Hauptfeld qualifiziert. Man hätte sowohl Rinklingen als auch Flehingen II, das zum Abschluss 2:1 gegen Heidelsheim II gewann, aufgrund der Tordifferenz überholt. Doch Hilgenberg war schon vor dem Spiel pessimistisch: „Die Formkurve zeigt abwärts.“ Und tatsächlich war sein Team zwar bemüht, brachte aber kaum etwas Zählbares zustande. Am Ende verloren die Horrheimer mit 0:2 – und die Abwärtstendenz war bestätigt. Denn einem 1:1 gegen Flehingen II hatte der SVH ein 4:2 gegen den Türkischen SV Mühlacker folgen lassen. Beim 0:2 gegen Heidelsheim II war dann aber irgendwie schon die Luft raus.

Die war beim VfB Vaihingen II gar nicht erst da. Zum Auftakt gab es ein bitteres und auch in dieser Höhe verdientes 0:4 gegen Göbrichen. Nach einem 0:2 gegen Gondelsheim II war das Turnier bereits gelaufen. Ein Weiterkommen nahezu unmöglich. Ohne Druck gelang dem VfB II wenigstens ein 3:3 gegen den TSV Wiesental. Nach zweimaliger Führung für Vaihingen wurde die letzte Minute mit drei Toren turbulent. Gegen den verlustpunktfreien Gruppensieger FC Botan Heilbronn gab es beim anschließenden 1:4 wieder nichts zu erben.

Vaihingen und Horrheim schieden mit jeweils vier Punkten als Gruppendritter und -vierter aus, hatten sich den Weg in die Hauptrunde dabei selbst verbaut. Vaihingen II hatte als Gruppenletzter mit nur einem Zähler nicht den Hauch einer Chance.