Ensingen (nac). Der TSV Ensingen ist am Dienstagabend zu einem kleinen Achtungserfolg beim FV Markgröningen gekommen. Der Fußball-B-Ligist verlor beim Aufstiegsaspiranten in die A-Klasse nur mit 0:2 (0:2). Die Ensinger gerieten allerdings früh in Rückstand. Bereits in der 5. Minute erzielte Brian Richard das 1:0 für die Gastgeber. Albert Bajrami stellte noch vor dem Seitenwechsel den Endstand her (41. Minute).