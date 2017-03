Fernöstliche Kampfkunst auf dem Fußballplatz?

Von Michael Nachreiner

Nach dem Abpfiff der Partie zwischen dem TSV Häfnerhaslach und dem FC Gündelbach in der Fußball-Kreisliga B 7 sind die Emotionen hochgeschlagen. Im Raum steht der Vorwurf, dass ein FCG-Spieler mit gestrecktem Bein voraus in die Traube der Häfnerhaslacher Mannschaft gesprungen sein soll.

Häfnerhaslach/Gündelbach. „Nach Spielende ist es kurz abgegangen“, berichtet Gündelbachs Spielleiter Christian Staiber, der in Häfnerhaslach am Mittwochabend selbst auf dem Platz gestanden ist. „Es kam zur Rudelbildung und es gab Szenen, die auf einen Sportplatz nicht hingehören. Gewalt kann auf dem Sportplatz nicht toleriert werden.“

Die Vorwürfe richten sich auf der einen Seite vor allem gegen zwei Gündelbacher Spieler. Der eine soll sich einen Häfnerhaslacher Spieler nach Abpfiff zur Brust genommen haben. „Der Schiedsrichter hat die Partie abgepfiffen, da ist der Spieler wie ein Irrer auf meinen Spieler zugerannt“, berichtet Häfnerhaslachs Übungsleiter Sedat Yilmaz. Es kam zum verbalen Schlagabtausch und auch zu Handgreiflichkeiten, bis ein anderer Häfnerhaslacher Spieler dazwischengegangen ist und die beiden getrennt hat. „Ich will es nicht schönreden. Es war einfach unnötig. Aber das war nicht so, dass man sagen müsste, das ist überhaupt nicht in Ordnung“, berichtet Staiber.

Der andere soll die Traube der Häfnerhaslacher Spieler mit einem Kung-Fu-Tritt attackiert haben. „Direkt nachdem der erste Gündelbacher Spieler auf meinen zugerannt ist, kam ein anderer FCG-Spieler mit gestrecktem Bein voraus angeflogen“, berichtet Yilmaz. „Das ist direkt vor mir passiert.“ Zu dem zweiten Vorwurf kann Staiber dagegen nichts sagen. „Das habe ich nicht gesehen. Es war alles unübersichtlich. Ich habe auch nur ein paar Gerüchte gehört. Aber einen Kung-Fu-Tritt habe ich nicht gesehen. Das müssen wir intern erst richtig klären“, berichtet der FCG-Spielleiter.

Auf der anderen Seite werfen die Gündelbacher auch die Frage auf, ob das Verhalten der Häfnerhaslacher in Ordnung gewesen ist. „Die Spieler sind verbal provoziert worden. Da sind einige ganz unschöne Kommentare unter anderem zur Nationalität gefallen“, erzählt Staiber. „Und die Kommentare habe auch ich gehört.“ Yilmaz widerspricht dieser Darstellung. „Es war ein robustes Spiel, aber nicht unfair. Beide Teams haben Vollgas gegeben“, berichtet der Häfnerhaslacher Spielertrainer. Gegen verbale Provokationen verwahrt er sich aber. „Von außen ist immer mal wieder etwas reingeschrien worden. Aber von Provokationen weiß ich nichts“, fügt Yilmaz hinzu.

Doch selbst, wenn unschöne Sätze gefallen sind, verurteilt Staiber das Verhalten seiner Mannschaftskameraden. Beides seien zwar emotionale Spieler. „Aber ich rege mich auch über das Verhalten oder Sprüche von anderen Spielern auf. Dennoch muss man respektvoll miteinander umgehen“, erklärt der FCG-Spielleiter.

Wie geht es nun weiter? Der eine Gündelbacher Spieler, der zuerst auf das Spielfeld gestürmt war, war auf dem Heiligenberg mit Gelb-Rot bereits vorzeitig zum Duschen geschickt worden. Er ist an diesem Wochenende auf jeden Fall gesperrt. Wie das bei den anderen Spielern ist, ist offen, da die Auseinandersetzung nach Spielende stattgefunden hatte.