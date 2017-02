Enzweihingen (red). Fußball-A-Ligist TSV Enzweihingen hat in einem Vorbereitungsspiel den B-Ligisten VfB Tamm mit 3:1 (2:0) geschlagen.

In der Partie am Donnerstagabend legten zunächst die Gäste aus Enzweihingen durch Tore von Yannick Rähmer, Emre Gür und Halil Atalay vor. In der Schlussminute kam Tamm durch Felix Bartholomäus zum Ehrentreffer.