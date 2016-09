Emotionsgeladene Derbys

Vaihingen (nac). Sechs Mannschaften sind am heutigen Mittwoch und am morgigen Donnerstag in der Fußball-Kreisliga B 7 im Einsatz. Die Nachholspiele warten allerdings mit einigen Schmankerln für die Fans auf. Bereits heute Abend (19 Uhr) stehen sich die beiden Enz-Rivalen in der B 7 gegenüber. Am unteren Egelsee empfängt der VfB Vaihingen die SGM Roßwag/Mühlhausen. Außerdem steigt auf dem Heiligenberg morgen (19.30 Uhr) das immer wieder emotionsgeladene Kirbachtalderby zwischen dem TSV Häfnerhaslach und der SGM Hohenhaslach/Freudental. Ebenfalls morgen (19 Uhr) stehen sich der SV Horrheim und der TSV Aurich gegenüber.

Es ist eine besondere Rivalität, die da an der Enz gewachsen ist. „Schon, als ich Spieler war, waren das immer heiße Spiele“, berichtet VfB-Trainer Goran Musura. „Es ist halt ein Derby.“ Und gegen die Mannschaft aus der Vaihinger Kernstadt sind die Teams aus den Teilorten immer besonders motiviert, so sein Eindruck. „Ich habe mir vor Kurzem den TSV Ensingen und die SGM Roßwag/Mühlhausen angeschaut. Eine Woche darauf haben wir gegen die Ensinger gespielt. Da waren sie drei Klassen besser“, erklärt er.

Immerhin ist der VfB noch ungeschlagen – und damit in der Favoritenrolle? „Ich denke schon. Die nehmen wir aber auch an“, sagt Musura. Dennoch warnt er vor der Spielgemeinschaft ein paar Kilometer enzaufwärts. „Ich schätze die SGM Roßwag/Mühlhausen stark ein. Das ist für jede Mannschaft ein unangenehmer Gegner, der noch vorne reinrutschen wird. Ich denke, die SGM wird wie der SV Horrheim im vergangenen Jahr irgendwann eine Serie hinlegen“, berichtet Musura. „Doch noch müssen sich die Roßwager und die Mühlhausener noch etwas finden.“

Ohne wirklich ersichtlichen Grund ist auch das Kirbachtalderby zwischen dem TSV Häfnerhaslach und der SGM Hohenhaslach/Freudental emotional aufgeladen. „Auf den Vorstandsebenen haben wir schon immer sehr gute Beziehungen. Vor rund 20 Jahren haben wir auch mal darüber diskutiert, ob beide Vereine nicht fusionieren sollten“, berichtet Manfred Wirth. „Und auch die Spieler verstehen sich untereinander gut. Die Häfnerhaslacher sind alle in Ordnung, trainieren ja auch bis zu fünf Monate im Jahr bei uns.“ Dennoch hat der Vorsitzende des SC Hohenhaslach eine Vermutung, warum manche Fans immer wieder provozieren. „Einzelne Personen haben noch nicht begriffen, dass heute beide Mannschaften auf dem gleichen Level sind und die Häfnerhaslacher vielleicht sogar individuell stärker besetzt sind“, erklärt Wirth.

Denn die Favoritenrolle schiebt der SCH-Vorsitzende klar den Gastgebern zu. „Ich bin schon zufrieden, wenn wir mit einem Unentschieden vom Heiligenberg runterkommen. Mit einem Sieg würden wir allerdings dranbleiben“, sagt Wirth.