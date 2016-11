Bönnigheim verliert Punkte

Bönnigheim (red). Erst Anfang der Woche werden die Verantwortlichen des TSV Bönnigheim gejubelt haben. Während bei der ersten Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A 3 ein 2:1-Sieg über den FV Kirchheim in ein 3:0 geändert wurde, musste der NK Croatia Bietigheim am grünen Tisch eine 0:3-Niederlage bei der SpVgg Bissingen hinnehmen (wir berichteten). Dadurch rückten die Bönnigheimer dem Tabellenführer aus Bietigheim bis auf zwei Punkte auf die Pelle.

Die Euphorie hielt allerdings nur kurz. Denn gestern wurde ein weiteres Urteil des Sportbezirksgericht bekannt. Danach wurde das 1:1-Unentschieden des TSV Bönnigheim beim VfL Gemmrigheim am zweiten Spieltag am 28. August in einen 3:0-Sieg für die Gemmrigheimer umgewandelt. „Die Bönnigheimer haben einen Spieler eingesetzt, der nicht auf der Liste der spielberechtigten Spieler stand“, berichtet Staffelleiter Fritz Siegle. „Das ist ein Stück weit die Quittung dafür, dass die Vereine nach der Einführung des elektonischen Spielerpasses irgendetwas machen und dann laufen lassen, ohne sich noch einmal rückzuversichern.“ Dadurch fiel Bönnigheim hinter den SV Riet auf Rang drei zurück.