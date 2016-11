Beim VKZ-Fussballtipp hat Philipp Janzen von der SGM Riexingen das Spiel seiner eigenen Mannschaft falsch getippt. In der Kreisliga A 3 lag er von der Tendenz einmal richtig und tippte zwei Mal auf das richtige Ergebnis. Dort fiel allerdings auch ein Spiel aus, das nachträglich in die Bewertung mit einberechnet wird. In der Krelsiga B 7 tippte er drei Mal die richtige Tendenz. Insgesamt kommt er damit auf eine Gesamtpunktzahl von 14. (ror)