Alles, was zählt, sind Punkte

Unterriexingen/Oberriexingen (nac). Wenn das punktlose Schlusslicht gegen den Drittletzten antritt, dann geht es nur um eins: um Punkte. Das ist auch am heutigen Mittwoch (19 Uhr) so, wenn in der Fußball-Kreisliga A 3 die SGM Riexingen II den VfL Gemmrigheim empfängt

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen