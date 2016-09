A-Klasse misst sich mit Bezirksliga

Vaihingen (nac). Keine Zeit zum Durchschnaufen für die Fußball-Amateurmannschaften der Region. Bereits heute und morgen Abend sind 32 Teams in der dritten Hauptrunde des Bezirkspokals im Einsatz. Dabei hat das Losglück sehr interessante Gegner für die sechs Mannschaften aus dem Raum Vaihingen parat gehabt. In Riet kommt es sogar zu einem Stadtduell, wenn der SVR heute (18 Uhr) den A-3-Ligakonkurrenten TSV Kleinglattbach zu Gast hat. Dessen Trainer Klaus Arnold war nach dem 0:3 gegen Enzweihingen überhaupt nicht begeistert mit dem Auftritt seines Teams. Dennoch kommt ihm die Pokalpartie nicht ungelegen. „Spielen ist nie verkehrt. Und dann spiele ich lieber gegen einen vermeintlich guten Gegner als gegen einen vermeintlich schlechteren“, erklärt Arnold. Dabei gilt auch im Bezirk wie im Profibereich: Der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze. „Das ist in der Regel ein ganz anderes Spiel als am Wochenende. Manche Spieler kommen eventuell hektisch von der Arbeit. Andere fehlen komplett“, berichtet der Kleinglattbacher Übungsleiter. Ausreden will er aber nicht schon im Vorfeld gelten lassen. Seine Mannschaft muss eine Reaktion vor allem auf die erste Halbzeit gegen Enzweihingen zeigen. „Ich will absoluten Siegeswillen über 90 Minuten sehen“, fordert Arnold.

Die SGM Riexingen II und der VfR Sersheim bekommen es jeweils mit Bezirksligisten zu tun. Die Riexinger Reserve empfängt heute (19.30 Uhr) den SV Hellas Bietigheim. Die Sersheimer haben es am morgigen Donnerstag (19.30 Uhr) mit der ersten Mannschaft der SGM Riexingen zu tun. Ebenfalls über einen attraktiven, aber machbaren Gegner darf sich der VfB Vaihingen freuen. Die Mannschaft von Trainer Goran Musura trifft heute (19.30 Uhr) auf den A-3-Sechsten SpVgg Besigheim. Die Sportvereinigung wurde vor Saisonbeginn zum engeren Favoritenkreis in der A-Klasse gezählt. Doch noch sind die Besigheimer nicht richtig in Schwung gekommen. Sie verloren zwar keins der ersten vier Spiele, gewannen aber auch nur einmal.