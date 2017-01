Von Ralph Küppers

Bis auf die Zuschauerzahl hat in der Sporthalle am Alten Postweg gestern viel an die Bestzeiten des Vaihinger Faustballs vor ein paar Jahren erinnert. Gegen den vielfachen Deutschen Meister TV Pfungstadt zeigten die TVV-Faustballer ein packendes Spiel auf bestem Bundesliganiveau