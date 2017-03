„Der beste Geburtstag“

Von Ralph Küppers

Vaihingen. In der Halle am Alten Postweg herrschte unbeschreiblicher Jubel. Nicht nur beim Titelgewinn, sondern schon Stunden davor. Die Zuschauer haben gestern ihre Rolle als sechster Mann in bester Weise ausgefüllt. Gegen einen TV Vaihingen mit dieser Unterstützung im Rücken