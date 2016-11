Steelers patzen am Wochenende zweimal

Von Jan Simecek

Nach einer bislang nahezu perfekt gelaufenen Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 sind die Bietigheim Steelers nun ausgerechnet gegen zwei Kellerkinder ausgerutscht. Bei Schlusslicht Crimmitschau setzte es eine 0:3-Schlappe, gegen den bisherigen Drittletzten Freiburg gab es ein knappes 2:3 in der Ege-Trans-Arena.

Bietigheim-Bissingen. Kevin Gaudet wirkte bei der Pressekonferenz nach dem baden-württembergischen Derby gegen Freiburg fast schon ein bisschen ratlos. „Man könnte sagen, dass das ein Scheiß-Wochenende war. Wir haben wenig zugelassen – nur je fünf Torchancen für Crimmitschau und Freiburg. Und wir haben uns selbst viele Möglichkeiten erspielt – 20 in Crimmitschau und 15 gegen Freiburg. Trotzdem haben wir beide Spiele verloren. Eigentlich kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen“, sagt der Trainer der Bietigheim Steelers. Der einzige Vorwurf wäre der der mangelnden Chancenverwertung. Dass die Effektivität komplett abhanden gekommen war, dafür hatte Gaudet durchaus eine Erklärung: „Unsere verletzten Superstars fehlen uns. Das konnten wir bislang immer gut kaschieren. Aber irgendwann geht das nicht mehr.“

Die Eingespieltheit, die Automatismen, die perfekt funktionierten, das waren bislang die absoluten Trümpfe der Steelers. Doch wieder einmal war Gaudet dazu gezwungen, die Reihen umzustellen, nachdem Frederik Cabana am Wochenende geschont werden musste. Dazu fiel auch noch der erst 20 Jahre junge, aber schon äußerst wichtige Flügelflitzer Max Lukes in der Schlussphase in Crimmitschau aus. Gaudet baute stattdessen die beiden Förderlizenzspieler Marcel Kahle und Denis Shevyrin aus Iserlohn ein. Das sorgte zwar für weniger Belastung der restlichen Spieler, tat aber offensichtlich dem Spielfluss nicht besonders gut.

Wobei es am Anfang gegen Freiburg noch lief. „Wir können uns nicht beschweren, wenn wir nach dem ersten Drittel 1:4 hinten liegen“, konstatierte Wölfe-Trainer Leos Sulak. Am Ende stand es aber 1:0 für die Gäste, weil die Steelers einfach ihre vielen Chancen nicht nutzten und die Freiburger quasi aus dem Nichts mit ihrem ersten Torschuss durch Julian Airich in der 9. Minute trafen. Im Mittelabschnitt flachte die im ersten Drittel durchaus noch rasante Partie deutlich ab. Die Gastgeber verkrampften vor 3819 Zuschauern zusehends, wollten die Tore erzwingen. Der Ausgleich fiel zwar sehr früh im Abschnitt, passte aber in der Entstehung zum Spiel und sorgte für keinerlei Auflockerung. Mit Gewalt drosch Dominic Auger die Scheibe von der blauen Linie in die Maschen (22. Minute). Freiburg hatte gerade eine Strafe überstanden.

Bietigheim war zwar in der Folge durchaus spielbestimmend, dennoch hatte man nicht unbedingt das Gefühl, dass da jetzt unbedingt noch weitere Treffer fallen müssten. Auch nicht, als Auger auf die Strafbank musste. Doch als der sich gerade für die Rückkehr aufs Eis fertig machte, schaufelte Yannick Mund eine echte Gurke in Richtung Steelers-Tor. Goalie Sinisa Martinovic hatte mit einem scharfen Schuss gerechnet und viel zu schnell reagiert. Dennoch bekam er die Scheibe irgendwie noch abgewehrt. Allerdings genau in die Mitte, wo Tobias Kunz völlig frei Danke sagte (37.). Wütend drängten die Steelers nun auf den erneuten Ausgleich. Und in den letzten 90 Sekunden des zweiten Drittels hätte er eigentlich fallen müssen. Rene Schoofs und Matt McKnight erwischten Torhüter Marco Wölfl jeweils auf dem falschen Fuß, schossen ihn aber an.

Die Steelers stolperten dann mehr, als dass sie ihn erzwangen, in Richtung Ausgleich. Es musste wieder Altbewährtes herhalten. Wieder Überzahl, wieder ein Gewaltschuss – dieses Mal von Marcus Sommerfeld, den Shawn Weller noch leicht abfälschte. Rund zehn Minuten vor dem Ende war wieder alles drin. Die Hoffnung währte allerdings nicht einmal zwei Minuten, dann traf Marton Vas wieder quasi aus dem Nichts. Noch wäre genügend Zeit gewesen, um sich wenigstens in die Verlängerung zu retten. Doch den Steelers fehlte an diesem Abend der nötige Elan und vor allem auch die nötige Präzision. So stand am Ende die erste Heimniederlage für das Gaudet-Team in dieser Runde.

Am Freitag hatte man im Steelers-Lager noch die Hoffnung gehabt, dass das nicht der Fall sein wird. „Ich hoffe, dass das ein Warnschuss zum richtigen Zeitpunkt vor den beiden Heimspielen war“, hatte sich Geschäftsführer Volker Schoch nach dem 0:3 in Crimmitschau geäußert. Für ihn war die Niederlage aber kein Beinbruch: „Es ist schwer, immer die Spannung und Motivation hoch zu halten, wenn man so vornewegmarschiert wie wir. Da passiert so etwas schon einmal.“ Insgesamt waren die Steelers eigentlich auch das bessere Team. 20:5 Torchancen, die Gaudet gezählt hatte, waren nur ein Ausdruck dieser Überlegenheit. Am Ende standen aber erstmals null Tore beim Tabellenführer. Und erschossen wurden die Bietigheimer von einen, der zuletzt Meister und Vizemeister mit den Steelers geworden war. Jason Pinizzotto traf doppelt gegen seine alten Kameraden (6. und 44.). Torjäger Mark Lee hatte die Führung beigesteuert (5.).

Möglicherweise hat man in Bietigheim alles auf das Prestigeduell mit dem amtierenden Meister und direkten Verfolger Kassel heute Abend gesetzt. Es ist durchaus möglich, dass der eine oder andere Spieler am Wochenende geschont wurde, um nun wieder voll einsatzbereit zu sein. Kassel hat in der Generalprobe für das Spitzenspiel ebenfalls eine Bauchlandung hingelegt. Gegen Dresden gab es eine 1:5-Heimpleite.