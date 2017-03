Steelers machen Halbfinaleinzug perfekt

Von Jan Simecek

Die Bietigheim Steelers haben die Botschaft verstanden. Nachdem der Hauptrundensieger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2 am Dienstagabend den ersten Matchpuck im Viertelfinale in Bayreuth noch ziemlich fahrlässig vergeben hatte, machte das Team von Kevin Gaudet am Freitagabend dann ernst