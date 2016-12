Dieses Mal geht das Herzschlag-Finale gegen die Steelers aus

Von Jan Simecek

Bietigheim-Bissingen. Ohne dramatische Schlussphase und einen 4:3-Endstand machen es die Bietigheim Steelers derzeit nicht. Im Gegensatz zu den Partien gegen Dresden und in Garmisch ging diesmal allerdings der Schuss nach hinten los. Gegen den Vorletzten der Deutschen Eishockey Liga (DEL) 2, die Eispiraten aus Crimmitschau, verspielte der Tabellenführer in den letzten viereinhalb Minuten noch ein 3:1 und unterlag nach Verlängerung.

Schon beim SC Riessersee war Bastian Steingroß der Mann, den Trainer Kevin Gaudet zwar nicht namentlich nannte, den er allerdings meinte, als er sich über den Fehler und die zwei dummen Strafen in der Schlussphase aufregte. Gegen Crimmitschau hätte Gaudet allen Grund gehabt, den Verteidiger in die Pfanne zu hauen. Beim 2:3 und 3:3 war er nämlich der Mann, der nach einem Abpraller klären hätte können, dies aber nicht tat und so die Treffer ermöglichte. Und beim Siegtreffer der Westsachsen saß Steingroß wegen eines völlig unnötigen Haltens auf der Strafbank. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass der gebürtige Berliner derzeit nicht gerade mit Höchstform glänzt.

Gaudet machte die Niederlage aber an einem anderen Punkt fest. „Bis acht Minuten vor dem Ende hatten wir 26:4 Torchancen. Ich spreche nicht von Schüssen, sondern von echten Chancen. Aber wir haben es nicht geschafft, deutlicher zu führen.“ Schuld daran sei zum einen Crimmitschaus Schlussmann Ryan Nie gewesen. Gaudet: „Letztes Wochenende hat er viele Tore kassiert, aber gegen uns hält er immer unglaublich.“ Aber er suchte die Schuld auch beim eigenen Team. „Wenn man die ganze Zeit vorne steht, ist es unglaublich schwer, die Motivation und Konzentration hochzuhalten. Aber den Tabellenführer will jeder schlagen. Beim Zweiten, Dritten oder Fünften ist das anders“, analysierte der Kanadier. Dazu kam, dass Crimmitschau erstmals mit neuem Trainer antrat, dem ehemaligen Nationalspieler John Tripp.

Dennoch hatte Bietigheim die Partie eigentlich im Griff. In den ersten beiden sehr ereignisarmen Dritteln sah sich Andreas Mechel, der den Vorzug vor Sinisa Martinovic bekam, kaum einmal einer komplizierten Aufgabe gegenüber. Die Steelers verpassten es dagegen mehrfach, die frühe Führung durch Marcus Sommerfeld (9. Minute) auszubauen. Das lag unter anderem daran, dass das Überzahlspiel überhaupt nicht lief. Zu Beginn des Schlussabschnitts wurde dieser Makel aber scheinbar bereinigt. Denn erneut Sommerfeld traf in der 47. Minute zum 2:0. Die Welt war hier für die Steelers und den Großteil der 3244 Zuschauer noch in Ordnung. Das 1:2 durch Niclas Lucenius sah gut fünf Minuten vor dem Ende nur wie ein kleiner Betriebsunfall aus, den Benjamin Zientek mit einem fulminanten Antritt exakt 40 Sekunden später korrigierte. Doch die schnelle Antwort auf den Anschluss war nicht gut fürs Bietigheimer Spiel. Immer wieder schlichen sich Nachlässigkeiten ein. Die Partie schien viereinhalb Minuten vor dem Ende schon abgehakt. Doch Crimmitschau gab nicht auf, kam durch den Ex-Bietigheimer Jason Pinizzotto gut dreieinhalb Minuten vor dem Ende zum erneuten Anschluss – ein absolut vermeidbarer Treffer. Bietigheim begann ernsthaft zu wackeln. Der Vorletzte war definitiv näher am Ausgleich als der Tabellenführer an der Entscheidung. Exakt 89 Sekunden vor dem Ende passierte es dann. Mechel parierte noch gegen Lucenius, Steingroß erwischte den Abpraller nicht, Ivan Ciernik staubte ab.

Das alles wäre wohl gar nicht passiert, hätte Sommerfeld in der 52. Minute ein wenig genauer gezielt und nicht vom linken Bullypunkt nur das Lattenkreuz getroffen. Bei einem Stand von 3:0 wäre das wohl die Entscheidung gewesen. Ähnliches spielte sich in der Verlängerung ab. Trotz Unterzahl hatte Dominic Auger plötzlich den Siegtreffer auf dem Schläger. Der Deutsch-Kanadier, der im Januar 40 wird, überlief im Laufduell den 13 Jahre jüngeren Crimmitschauer Topscorer Patrick Pohl, erwehrte sich jeglicher Störungsversuche, verlud auch Schlussman Nie, legte die Scheibe aber um Zentimeter am Pfosten vorbei. Im Gegenzug fühlte sich niemand für Vincent Schlenker zuständig, der unbehelligt bis vor Mechel lief und ihm keine Chance ließ. Zu diesem Zeitpunkt mussten die Steelers schon auf Verteidiger Rob Brown verzichten, der in der Schlussphase einen Schuss abbekam und in die Kabine humpelte. Ob er länger ausfällt, wird erst eine Röntgenuntersuchung zeigen. Verstärkung ist nicht in Sicht. Gaudet: „Wir suchen seit September. Aber wir können nicht viel Geld ausgeben und bislang war noch kein passender Spieler zu finden.“ So geht es heute Abend (19.30 Uhr) unter Umständen noch weiter dezimiert zum badisch-württembergischen Duell nach Freiburg.