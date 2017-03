Zweimal haben sich die Faustballer des TV Schweinfurt-Oberndorf ihre Gegner in der Vorrunde der DM-Endrunde in Rosenheim auf dem Silbertablett zurechtgelegt gehabt. Doch gegen den TV Brettorf verspielten Jaro Jungclaussen und Co. eine 2:0-Satz-Führung und ein 9:5 im... »