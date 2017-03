Eins eint sie alle: emotionale Augenblicke

Die Sportlerwahl im Altkreis Vaihingen ist in der Zwischenzeit zu einer Institution geworden. Welch andere Bezeichnung wäre treffender für eine Aktion, die bereits zum 16. Mal stattfindet. An Popularität hat die Persön­lich­keitswahl in all den Jahren kontinuierlich zugenommen. 2016 erreichten uns Zuschriften nicht nur aus der Region, sondern auch aus Berlin und Bremen ebenso wie aus den USA.

In der Galerie stellen wir alle zur Wahl gestellten Sportler schon einmal vor.

Fünf Männer, fünf Frauen sowie fünf Mann­schaften stehen wieder auf der Liste, die die Sportredaktion gewissenhaft zu­sammen­gestellt hat. Eines eint sie alle: Sie hatten im Jahr 2016 viel Grund zum Jubeln, Titel, Medaillen und Rekorde – Zeit für emotionale Augenblicke.

Wer die Sportler des Jahres im Altkreis Vaihingen werden, das bestimmen auch in der 16. Auflage Sie, liebe Leserinnen und Leser. Die Redakteure haben gesichtet und gewichtet. In diesem Jahr sind die Kriterien erneut hoch. Was zählt, sind na­tionale Aufmerksamkeit, internationale Meriten und eine sichtbare Entwicklung.

Dazu versuchten die Redakteure, ein möglichst breites Spektrum an Sportarten abzudecken, so dass nicht jeder Sportler, jede Sportlerin oder jede Mannschaft, die es verdient gehabt hätte, nominiert zu werden, auch wirklich auf der Liste steht. Für Ihre ganz persönliche Wahl dürfen einzig die auf den Sonderseiten abgedruckten Original-Stimmzettel benutzt werden. Oder Sie füllen einfach online auf www.vkz.de unter dem Menüpunkt „Sportler des Jahres“ das Formular aus. Nur vollständig ausgefüllte und mit einer kompletten Adresse versehene Ein­sen­dungen sind gültig.

Wer das Gebot der Fairness nicht wahrt, Stimmzettel vervielfältigt und so offensichtlich täuscht, wird nicht gewertet. Einsendeschluss ist der 5. März (Eingang in der Redaktion).

Als Gewinn lockt wieder ein besonderer Leckerbissen. Für zwei Personen geht es zu einem Fußball-Bundesligaspiel des FC Bayern München in die Allianz-Arena mit Übernachtung – in der Saison 2017/2018. Damit schon die Anreise zum Erlebnis wird, stellt Autohaus Weller in Bietigheim-Bissingen einen Pkw für die An- und Abreise zur Verfügung. Die einzigen Kriterien für die Teilnahme am Gewinnspiel: Sie müssen den Original-Stimmzettel in der Vaihinger Kreiszeitung oder das Online-Formular hier korrekt und vollständig ausfüllen und bis zum Sonntag, 6. März, (Eingang in der Redaktion) an die Vaihinger Kreiszeitung, Stichwort Sportlerwahl, Marktplatz 15, 71665 Vaihingen übermitteln.

Hier geht es zur Abstimmung.