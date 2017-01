Ludwigsburg (red). Basketball-Bundesligist MHP-Riesen Ludwigsburg und David Gonzalvez gehen ab sofort getrennte Wege. Der 29-jährige Guard lief für die Riesen in acht Ligaspielen und sechs Champions-League-Partien auf. Er war erst im Sommer in die Barockstadt gekommen und spielt künftig in Bayreuth.