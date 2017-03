Zwei Verletzte bei Kellerbrand

Gerlingen (p). Mehr als 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Ditzingen, Gerlingen und Leonberg rückten am Mittwoch kurz vor 10 Uhr mit zwölf Fahrzeugen in die Weilimdorfer Straße in Gerlingen aus, nachdem dort ein Kellerbrand gemeldet worden war.

