Zu schnell auf glatter Straße unterwegs

Ludwigsburg (p). Am Donnerstag ist es gegen 20.30 Uhr in der Eduard-Spranger-Straße in Ludwigsburg zu einem Verkehrsunfall mit circa 20 000 Euro Schaden gekommen. Zum Unfall kam es, als der Fahrer eines Audi vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Straßenglätte von der Fahrbahn abkam und mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes kollidierte. Der Unfallverursacher fuhr davon. Hinzugerufene Polizisten konnten an der Unfallstelle jedoch das Kennzeichen des Flüchtigen feststellen. Später kam die Fahrzeughalterin mit ihrem alkoholisierten Sohn auf das Polizeirevier und gab an, den Unfall verursacht zu haben. Es ergaben sich jedoch Ungereimtheiten, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass der 33-jährige Sohn am Steuer gesessen hatte.