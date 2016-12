Zigarettenautomaten gestohlen

Sachsenheim/Korntal (p). In der Nacht zum Montag gingen bislang unbekannte Täter im Industriegebiet Holderbusch in Großsachsenheim auf Diebestour. Die Unbekannten hatten es auf Zigarettenautomaten abgesehen, die in der Max-Eyth- und der Berta-Benz-Straße standen. Mit Werkzeugen durchtrennten sie die in die

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen