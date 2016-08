Auf Bargeld und Zigaretten hatten es bislang unbekannte Täter wohl abgesehen, die vermutlich am Sonntag gegen 6 Uhr in der Industriestraße in Unterriexingen einen Zigarettenautomat aufgesprengt haben. Durch die Explosion und da die Unbekannten den Automaten anschließend mit brachialer Gewalt vollständig auseinander rissen, entstand ein Trümmerfeld mit einem Durchmesser von etwa fünf Metern, brichtet die Polizei. Darüber hinaus wurde ein Veranstaltungsgebäude, auf dessen Gelände der Zigarettenautomat stand, beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Wert des Diebesguts konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Telefon 07141/18-9, in Verbindung zu setzen.