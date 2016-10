Sachsenheim (p). Der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 406-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem schweren Diebstahl geben können, der zwischen Samstag, 15 Uhr, und Sonntag, 9.15 Uhr, in der Bertha-Benz-Straße in Großsachsenheim begangen wurde. Bislang unbekannte Täter sprengten vor einem Lokal einen Zigarettenautomat auf und stahlen eine noch unbekannte Anzahl von Zigarettenschachteln. An dem Automaten entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro.