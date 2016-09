Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Bietigheim-Bissingen (p). Ein Schaden von etwa 2000 Euro ist am Montag zwischen 5.45 und 19 Uhr an einem Seat entstanden, der in der Laiernstraße in Bietigheim stand. Ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer streifte den Wagen laut Polizeibericht vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, in Verbindung zu setzen.

Fahrerin übersieht Lkw

Kornwestheim (p). Eine leicht verletzte Person und ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montag gegen 17.30 Uhr in der Westrandstraße in Kornwestheim ereignet hat. Eine 79 Jahre alte Mazda-Fahrerin, die die Holzgrundstraße befuhr, wollte in die Westrandstraße einbiegen und übersah hierbei wohl aus Unachtsamkeit den Sattelzug eines 44-Jährigen. In der Folge nahm sie dem Lkw-Fahrer die Vorfahrt, prallte auf Höhe des Aufliegers gegen das Fahrzeug und wurde zunächst ein Stück mitgeschleift. Schließlich löste sich der Mazda und schleuderte in einen Grünstreifen. Die 79-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

Vorfahrt missachtet

Kornwestheim (p). Beim Einfahren vom Jakob-Sigle-Platz in die Stuttgarter Straße in Kornwestheim ist die 34-jährige Fahrerin eines VW am Dienstag gegen 8.30 Uhr mit einem bevorrechtigten Skoda zusammengestoßen. An den beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von etwa 19 000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beim Eintreffen der Polizei war die Ampel an der Einmündung nur mit gelbem Blinklicht in Betrieb. Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, in Verbindung zu setzen.

Sonnenschutz beschädigt

Korntal-Münchingen (p). Unbekannte haben zwischen Freitag, 15 Uhr, und Montag, 11.50 Uhr, das Sonnensegel auf dem Gelände eines Kindergartens in der Jakobstraße in Münchingen beschädigt. Die Täter brannten mehrere Löcher in den Sonnschutz und betraten das gespannte Tuch wohl auch. Es entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Telefonnummer 0 7 11 /8 39 90 20, entgegen.

Einbruch in Handyladen

Bietigheim-Bissingen (p). Indem er ein Loch in eine Scheibe schlug, ist ein bislang unbekannter Täter zwischen Montag,18.45 Uhr, und Dienstag, 6.35 Uhr, in ein Mobilfunkgeschäft in der Hauptstraße in Bietigheim gelangt. Der Dieb nahm drei Dutzend Handy-Rückläufer mit, die bereits versandfertig verpackt waren. Der Wert der Ware beläuft sich auf einen vierstelligen Betrag. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Telefon 0 71 42 / 40 50, nimmt Hinweise entgegen.