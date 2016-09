Zeugen gesucht zu Körperverletztung

Sachsenheim (p). Nach einer Körperverletzung sucht der Polizeiposten Sachsenheim, Telefon 0 71 47 / 27 40 60, dringend nach Zeugen, die Hinweise zu einem unbekannten Mann geben können. Ein 53-Jähriger hat in der Bissinger Straße in Sachsenheim am Mittwoch gegen 13.35 Uhr einen derzeit unbekannten Mann angesprochen, der sein Fahrzeug unberechtigt geparkt hatte. Zwischen den Männern entwickelte sich ein Streit, worauf der Fremde dem 53-Jährigen ins Gesicht schlug. Dieser fiel zu Boden und wurde vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.