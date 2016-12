Derzeit kann in der Oberriexinger Georgskirche wieder eine wunderschöne Krippenlandschaft betrachtet werden. Die detailreichen Tonfiguren, sogenannte Santons, stellen die Weihnachtsgeschichte in der Provence im Süden Frankreichs dar und sind nicht nur im Eingangsbereich der Kirche zu finden, sondern auch im Inneren. Auf der Kanzel steht beispielsweise der gute Hirte. Die Krippe wurde von Christiane Hähnle und Katrin Setz aufgebaut. Sie kann an Sonn- und Feiertagen rund um die Gottesdienste besichtigt werden oder auch nach Vereinbarung unter Telefon 0 70 42 / 1 38 82. Foto: Gergen