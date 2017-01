Wiese in Vaihingen in Brand gesetzt

Vaihingen (p). Am Freitag war in Vaihingen von bislang unbekannten Tätern eine Wiese in Brand gesetzt. Laut Polizeiangaben soll gegen 15.48 Uhr im Gewann Straßenäcker nördlich des Vaihinger Bahnhofs an der L1125 in Richtung Kleinglattbach der Brand entfacht worden sein. Es verbrannte eine Fläche von 150 Quadratmetern. Der Brand konnte durch die Feuerwehren Kleinglattbach und Vaihingen, welche mit insgesamt vier Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften im Einsatz waren, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Von einem Zeugen konnten zwei dunkel gekleidete junge Personen beim Wegrennen beobachtet werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen/Enz unter der Rufnummer 0 70 42 / 94 10 zu melden.