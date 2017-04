Wem gehört das beschädigte Auto?

Markgröningen (p). Am Samstag ist es gegen 15.30 Uhr in der Wernerstraße in Markgröningen zu einem Unfall zwischen dem Fahrzeug einer 79-Jährigen und einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug gekommen. Um zu wenden, setzte die Unfallverursacherin ihre Fahrt fort. Als sie kurze Zeit später zurückkam, stand das beschädigte Auto nicht mehr dort. Hinweise zu dem Fahrzeug konnte die Frau nicht machen. Es dürfte aber an der linken Fahrzeugseite beschädigt sein. Zudem wurden am Fahrzeug der Unfallverursacherin blaue und gelbe Lackspuren festgestellt. Zeugen melden sich beim Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10.