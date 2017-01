Ludwigsburg (p). Einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch in Ludwigsburg verursacht, als er einen VW Golf touchiert hat. Der Pkw war auf dem Parkplatz des Berufsschulzentrums am Römerhügelweg abgestellt. Als die Fahrerin gegen 13.10 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass es an der Fahrertür beschädigt war. Hinweise an die Polizei Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53.