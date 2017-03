Vier Wohnwagen gestohlen

Kirchheim (p). Gleich vier Wohnwagen mit einem Gesamtwert in sechsstelliger Höhe haben Diebe mitgenommen, als sie in der Nacht zum Freitag auf einem umzäunten Stellplatz in Kirchheim ihr Unwesen trieben.

Um auf den Platz zu gelangen, machten sich die Täter laut Polizeibericht am Zaun zu schaffen. Sie hatten es auf Wohnwagen der Marken Fendt, Knaus und Tabbert abgesehen, die vermutlich über einen Feldweg abtransportiert wurden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ludwigsburg unter der Telefonnummer 0 71 41 / 1 89 entgegen.