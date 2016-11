Verkehrsunfallflucht in Kornwestheim

Kornwestheim (p). An einem Mercedes, der in einer Parkbucht in Kornwestheim abgestellt war, hat ein bislang unbekannter Fahrzeugfahrer zwischen Montag, 15.30 Uhr, und Dienstag, 7.30 Uhr, einen Schaden von etwa 4500 Euro verursacht.

Das Auto stand in der Nähe einer Baustelle im Einmündungsbereich der Lamm- und Dorfwiesenstraße und wurde vermutlich im Vorbeifahren auf der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Verursacher, der eventuell mit einem größeren Fahrzeug unterwegs war, machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kornwestheim, Telefon 0 71 54 / 1 31 30, zu melden.