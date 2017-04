Verkehrsunfall bei Oberriexingen

Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten: Gegen 10.45 Uhr ist gestern ein 19-jähriger Traktorfahrer die Kreisstraße K1683 von Oberriexingen in Richtung Sersheim gefahren. Am Ende des Industriegebiets bog er mit seinem Traktor nach links in die Straße „Bruch“ ab. Gleichzeitig überholte der in gleiche Fahrtrichtung fahrende 30-jährige Fahrer eines Ford Mondeo mehrere hinter dem Traktor herfahrende Fahrzeuge und erkannte laut Polizeibericht das Abbiegemanöver des Traktors zu spät. Es kam zum Zusammenstoß und der Pkw prallte gegen den linken Hinterreifen des Traktors, wodurch dieser Reifen abgerissen wurde. Durch den Verkehrsunfall wurde der Traktorfahrer leicht verletzt und mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.