Verfolgungsjagd durch Illingen

Mit dem Roller vor der Polizei geflüchtet: Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Mühlacker wollte gestern gegen 13 Uhr den Fahrer eines 50er-Motorrollers in Illingen kontrollieren. Der 26-jährige Mann aus dem östlichen Enzkreis war auf der Schützinger Straße am Ortsausgang in Richtung Schützingen unterwegs. Als die Beamten dem Rollerfahrer Haltezeichen gaben, wendete dieser und fuhr in Gegenrichtung davon. Die Funkstreife setzte dem Rollerfahrer nach und schnell wurde klar, dass sich der Rollerfahrer, bei dem eine 25-jährige Sozia mitfuhr, der Kontrolle entziehen wollte, berichtet die Polizei. Es kam zu einer längeren Verfolgungsfahrt durch den Ortsbereich Illingen, in deren Verlauf der Rollerfahrer durch zahlreiche Wendemanöver, Überfahren roter Ampeln, Befahren von Gehwegen und Fahren von Schlangenlinien mehrere Autofahrer sowie eine Fußgängerin gefährdete. Der Roller konnte zunächst nicht gestoppt werden, ohne den Fahrer und seine Mitfahrerin selbst zu gefährden, weshalb die Polizei die direkte Verfolgung abbrach. Der Fahrer und seine Mitfahrerin konnten jedoch ermittelt und kurz darauf an der Wohnadresse des Fahrers überprüft werden. Der Rollerfahrer stand unter Einwirkung von Betäubungsmitteln und hatte keine Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer entsprechenden Strafanzeige rechnen.

Die Polizei in Mühlacker bittet nun Zeugen, vor allem die Autofahrer und eine Fußgängerin, die durch die wilden Fahrmanöver des Rollerfahrers gefährdet wurden, sich telefonisch mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.