Ludwigsburg (p). Das Polizeirevier Ludwigsburg, Telefon 0 71 41 / 18 53 53, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht am Dienstag zwischen 6.45 und 16.15 Uhr in Ludwigsburg. Ein Fahrzeugfahrer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen VW, der in der Gänsfußallee abgestellt war, und fuhr davon.