Unfall während der Weinlese

Grossbottwar (p). Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers eines 35 Jahre alten Traktor-Lenkers kam es am Montag gegen 14 Uhr in der Kleinaspacher Straße in Großbottwar zu einem Verkehrsunfall. Der Traktor-Lenker fuhr die steil abschüssige Harzbergstraße hinunter. In der Linkskurve zur Kleinaspacher Straße kippte der Traktor und der mit Weintrauben beladene Anhänger fiel auf die Seite, in einen Garten eines Anwohners. Es entstand hierbei insgesamt ein Schaden von etwa 4000 Euro.