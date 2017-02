Unfall mit 1,44 Promille verursacht

Pforzheim (p). Ein Schaden von rund 10 000 Euro ist in der Nacht zum Dienstag in der Wildbader Straße in Pforzheim beim Frontalzusammenstoß zweier Autos entstanden. Nach den Feststellungen des Pforzheimer Verkehrskommissariats war ein 76 Jahre alter Pkw-Fahrer gegen 1.25 Uhr auf der Bundesstraße 294 stadtauswärts in Richtung Neuenbürg unterwegs.

Wohl aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung geriet er in den Gegenverkehr und stieß dort frontal mit dem Fahrzeug eines 45-Jährigen zusammen. Beide Fahrer blieben dabei unverletzt. Ein Alkoholtest ergab bei dem 76-Jährigen einen Wert von 1,44 Promille. Er musste eine Blutprobe abgeben und sein Führerschein wurde einbehalten. Die beiden Autos waren so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.