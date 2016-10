Sachsenheim (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die am Montag zwischen 12 und 12.45 Uhr in der Karl-Heinz-Lüth-Straße in Sachsenheim verübt wurde. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim... »