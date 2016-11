Unbekannte schlagen Mitarbeiter

Tamm (p). Ein 35 Jahre alter Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens hat es am Dienstagabend in der Robert-Bosch-Straße in Tamm mit zwei schlagwütigen Einbrechern zu tun bekommen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 22.25 Uhr bemerkte der 35-Jährige, der die Baustelle in dem Gewerbegebiet bewachte, zwei Männer, die versuchten einen Container aufzubrechen. Wie die Polizei weitere berichtet, sprach der Sicherheitsdienstmitarbeiter die Unbekannten zunächst an und näherte sich ihnen schließlich. Unvermittelt schlug ihm einer der beiden Täter dann ins Gesicht, während der andere den Mitarbeiter trat, so dass er leicht verletzt zu Boden ging.

Dies nutzten die Täter aus und machten sich mit einem motorisierten Zweirad davon. Die Einbrecher waren zwischen 20 und 25 Jahren alt, dunkel gekleidet und trugen beide Baseballmützen, die sie tief ins Gesicht gezogen hatten. Während der eine etwa 1,70 Meter groß und schlank war, wurde sein Komplize als zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß und kräftig beschrieben. Das Kriminalkommissariat Ludwigsburg, Telefonnummer 0 71 41 / 1 89, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.