Bietigheim-Bissingen (p). Vermutlich Batteriesäure, die aus einem elektrisch betriebenen Handhubwagen auslief, hat am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in der Valeostraße in Bietigheim zu einem Feuerwehreinsatz geführt. Aufgrund des gasähnlichen Geruchs, der sich in einem Firmengebäude verbreitete, alarmierten Angestellte die Feuerwehr Bietigheim-Bissingen, die mit vier Fahrzeugen und 18 Wehrleuten ausrückte.