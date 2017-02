Ludwigsburg (LL). Der Geschäftsteil Unterhaltsvorschuss des Landratsamts Ludwigsburg zieht vom 21. bis 23. Februar vom Erweiterungsbau des Kreishauses in das Haupthaus des Kreishauses, Hindenburgstraße 40, um. Daher sind die Mitarbeiterinnen an diesen drei Tagen nur sehr eingeschränkt erreichbar. In dringenden Fällen wendet man sich per E-Mail an unterhaltsvorschuss@landkreis-ludwigsburg.de.