Todessturz an der Hausfassade

Pforzheim (p). Ein 33 Jahre alter Mann wollte am Sonntag gegen 16.15 Uhr in der Altstädter Straße in Pforzheim an einer Hausfassade hochklettern, um in seine Wohnung zu gelangen. Dabei stürzte der 33-Jährige aus etwa fünf Metern Höhe ab und trug schwerste Verletzungen davon, denen er in der Nacht zum Montag in einem Ludwigsburger Klinikum erlag. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Mann offenbar seinen Wohnungsschlüssel vergessen und wollte durch ein offenstehendes Fenster einsteigen.