Ditzingen (p). Aus einer Tiefgarage in der Straße An der Lehmgrube in Ditzingen ist zwischen Montag, 19 Uhr, und Dienstagmorgen ein verschlossenes, abgestellte Fahrrad der Marke Bulls gestohlen worden. Das weiße Mountainbike, Typ Copperhead, hat einen Wert von mehr als 1000 Euro. Das Polizeirevier Ditzingen, Telefon 0 71 56 / 4 35 20, sucht Zeugen.