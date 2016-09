Vaihingen (p). Das Polizeirevier Vaihingen sucht Zeugen, die am Mittwoch gegen 18 Uhr einen Streit zwischen zwei Männern beobachten konnten, der sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen ereignet hat. Dem Streit soll ein Ausparkmanöver eines 18-jährigen Mercedes-Fahrers vorausgegangen sein, der ein im Einkaufswagen sitzendes Kind gefährdet haben soll.