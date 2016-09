Streit unter Flüchtlingen

Steinheim (p). Ein vermutich wieder aufgeflammter Streit unter Flüchtlingen in der Brühlstraße in Steinheim hat in der Nacht zu Freitag den Einsatz mehrerer Polizeistreifen nötig gemacht. Vor Mitternacht hatte sich ein alkoholisierter 32-jähriger Unterkunftsbewohner mit zwei