Streit um Mädchen eskaliert

Markgröningen (p). Das Polizeirevier Vaihingen, Telefon 0 70 42 / 94 10, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht geben können, die am Mittwoch gegen 4.15 Uhr in Markgröningen begangen worden ist. In der Tammer Straße war ein 28 Jahre alter Mann mit... »