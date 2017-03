Party in Vaihingen: Streit eskaliert

Während einer Feier in einem Lokal in der Hans-Krieg-Straße in Vaihingen ist am Samstagabend ein Streit zwischen mehreren Gästen eskaliert. Drei Männer erlitten dabei leichte Verletzungen. Aus bislang ungeklärte Ursache kam es gegen 23.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29 Jahre alter Mann und drei 29-, 36- und 41-Jährigen, die wohl allesamt Gäste einer Party waren. Im weiteren Verlauf schlug der 29-jährige Tatverdächtige laut Polizeibericht mit einer Glasflasche um sich und verletzte die drei Kontrahenten am Kopf. Sie wurden vom alarmierten Rettungsdienst versorgt. Der alkoholisierte Tatverdächtige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.