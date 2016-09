Schwere Verletzungen nach Zusammenstoß

Ludwigsburg (p). Mit schweren Verletzungen ist ein 43-jähriger Radfahrer am Donnerstag mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht worden, nachdem er gegen 16.50 Uhr in der Stuttgarter Straße in Ludwigsburg in einen Unfall verwickelt worden war. Das berichtet die Polizei.

Der Radler, der in der Alleenstraße wartete, wollte – als die Ampel für Fußgänger und Radfahrer auf Grün umsprang – die Stuttgarter Straße überqueren. Eine 36 Jahre alte Hyundai-Lenkerin, die die Stuttgarter Straße in Richtung Stuttgart befuhr, übersah aber wohl aus Unachtsamkeit, dass die für sie geltende Ampel auf Rot geschaltete hatte. Statt also zu warten, fuhr sie weiter und erfasste schließlich den 43-Jährigen. Der Mann, der laut Polizeibericht einen Helm trug, stürzte daraufhin.

Sein Fahrrad wurde durch den Zusammenstoß so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.